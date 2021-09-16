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четверг, 16 сентября 2021 18:48

Даже ночью: перед ликвидацией ГАСИ в турборежиме выдала полтысячи разрешений на застройку
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Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме
Фото: facebook.com/Георгій Могильный
Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме
Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме
Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме

В течение последних двух недель работы Государственная архитектурно-строительная инспекция работала без выходных и выдала несколько сотен разрешений на строительство.

По количеству новых разрешений последние 14 дней перед ликвидацией равны двум месяцам обычной работы, сообщил в Facebook эксперт по градостроительству, кандидат физико-математических наук Георгий Могильный.

"По состоянию на сегодня в течение первых 14 рабочих дней сентября (это не ошибка - все 14 дней сентября с субботой и воскресеньем клепают документы), ГАСИ выдала 405 разрешений на строительство. Для сравнения: за предыдущие восемь месяцев, они выдали 1621 разрешение", - вечером во вторник написал Могильный.

Эксперт отметил, что последнюю неделю выданные документы не мог найти через поиск в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕДЕССБ), но 14 сентября документы открыли для публичного доступа.

Автор: facebook.com/Георгій Могильный
  Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме
Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме

"Я спокойно выдержал первый десяток разрешений с нарушением высотных ограничений в Киеве и Генплана, ЖК под видом гостиниц, превышением плотности застройки в разы. Но разрешение Познякижитлобуду на строительство 34 этажей на бульв. Леси Украинки, 7-9, это, извините, уже... ", - говорится в сообщении.

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А через три часа опубликовал еще один пост. В котором показал, что ГАСК продолжает регистрировать разрешения на застройку даже ночью.

Автор: facebook.com/Георгій Могильный
  Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме
Георгий Могильный проанализировал, что в последние две недели деятельности ГАСК выдавала разрешения на строительство в турборежиме

"Отдыхаете? А ГАСИ работает! За три часа, прошедшие с моего предыдущего сообщения, ГАСИ еще 14 разрешений на строительство выдала. Один уже сегодня успели. С часу ночи до половины второго - еще плюс восемь новых разрешений на строительство", - написал Могильный.

В итоге с начала сентября и до прекращения полномочий ДАБИ выдала не менее 500 разрешений на строительство.

В частности, на территории Национального авиационного университета в Киеве. Здесь разрешили строительство жилого комплекса из 14 многоэтажек: 1659 квартир общей площадью 107,3 ​​тыс. кв. м.

"Мало кто имеет в реализации жилые комплексы почти на 10% годового объема рынка Киева, а НАУ вчера на такой ЖК получил разрешение. Интересно, какой процент площадей перепадет университету? Самое интересное: это строительство незаконное, поскольку противоречит Генплану, о чем прямо написано в выданных в 2014 году ГУО (градостроительных условиях и ограничениях. - Gazeta.ua). А сами ГУО Целовальник (Сергей Целовальник с 2010-го до 2015 года был главным архитектором Киева. - Gazeta.ua) выдал по типичной для того времени схеме - авансом с требованием учесть прихоти застройщика в новом Генплане Киева, которого до сих пор нет ", - прокомментировал эксперт выдачу разрешения.

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Генеральным подрядчиком работ на территории студгородка назначено ООО "Атмосфера инжиниринг системз". Заказчик работ - Национальный авиационный университет.

Кабинет министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ).

Решение правительство приняло на заседании в среду, 15 сентября.

С того же момента заработал новых орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

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