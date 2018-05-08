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вторник, 08 мая 2018 17:12

Цыгане снова оккупировали столицу

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Цыгане снова оккупировали столицу
В апреле цыгане таборились на Центральном и Южном вокзалах столицы. Фото: gazeta.ua

После разгона цыганского табора на Лысой горе, цыгане расположились на Днепровской набережной, что в Дарницком районе Киева, сообщил Юрий Гречко в сообществе "Наш дом - Березняки" в Facebook.

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"На Днепровской набережной возле заправки ОККО огромный табор цыган. Там полно палаток. Будьте осторожны" - говориться в сообщении.

21 апреля активисты националистической организации "С14" прогнали цыган с Лысой горы и уничтожили их палатки. Глава полиции Киева Андрей Крыщенко заявил, что цыгане уехали сами, а на Лысой горе сжигали мусор

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