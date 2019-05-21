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вторник, 21 мая 2019 18:03

Чтобы построить 4-этажный ТЦ на Крещатике Бродский предлагает нарушить 10 норм - активист

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Крещатик готовят к масштабной застройке. На месте бывшего кафе "Гималаи" скоро может вырасти 4-этажный торговый центр. Активисты узнали, на какие нарушения готов пойти инициатор строительства бизнесмен Михаил Бродский.

Помещение бывшего кафе "Гималаи" находится по адресу Крещатик, 23-Б. Вокруг него бок-о-бок расположены жилые дома, напротив - Центральный универмаг Украины. Помещение принадлежит фирме "Олимп ЛТД", собственниками которой являются семья известного бизнесмена и политика Михаила Бродского, а также давний партнер народного депутата Нестора Шуфрича - Вячеслав Черепаня. О планах на строительство ТЦ жильцы местных домов узнали давно. Еще в 2015-м детали были раскрыты журналистами-расследователями проекта "Схемы". Жильцам пришлось даже обращаться к мэру Киева Виталию Кличко с требованием помешать этому. И городская администрация официально сообщила, что будет готовить решение о сносе скандального помещения.

  Под помещением Бродского начали собираться люди с низкой социальной ориентацией
Под помещением Бродского начали собираться люди с низкой социальной ориентацией

Однако несмотря на это, Бродский, который, напомним, при президентстве Виктора Януковича занимал должность главы Государственного комитета по вопросам социальной политики и предпринимательства, продолжает собирать разрешительные документы от министерств. В пятницу, 17 мая, общественный активист, урбанист Владимир Хенгистов написал в Facebook, что недавно состоялось заседание соответствующей комиссии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ. Будущий застройщик планирует начать работы несмотря на некоторые нарушения - речь идет про более чем 10 строительных норм.

"Например, одна из главных проблем будущего торгового центра — полное отсутствие парковки; узкая дорожка, на которую выйдет "тыловая" часть ТРЦ, уже забита под завязку. Поэтому застройщик предлагает, чтобы посетители оставляли машины на Лютеранской — и якобы уже договорился об этом с "Киевпарктранссервисом". На фото ниже можно увидеть, как выглядит эта "резервная" парковка уже сейчас", - пишет Владимир Хенгистов.

  Паркинг будущего ТЦ на улице Лютеранской
Паркинг будущего ТЦ на улице Лютеранской

Также из-за проекта Бродского негде ставить мусорные контейнеры. Поэтому все отходы с четырех торгово-развлекательных этажей отправятся на Лютеранскую. Не пугает застройщика и отсутствие противопожарных и санитарных разрывов между новым ТРЦ и жилыми домами. Их предлагается компенсировать специальными противопожарными и глухими стенами с надеждой на то, что музыкальное сопровождение из ТРЦ удастся заглушить.

  Михаил Бродский решил расширить возможности киевлян для покупок
Михаил Бродский решил расширить возможности киевлян для покупок

Но кроме этого, пишет Хенгистов, Бродский и партнеры просят разрешить им отказаться от озеленения. "Потому что, во-первых, рядом и так большая зеленая зона (подразумеваются склоны возле "Дома со звездой"), а во-вторых, здание ТРЦ будут обогревать электронасосы с "нулевым выхлопом в атмосферу", - критикует идею активист.

  Проект ТЦ Михаила Бродского
Проект ТЦ Михаила Бродского

По информации Владимира Хенгистова компания Бродского уже получила соответствующие разрешения на строительство от Министерства культуры и киевского Департамента градостроительства и архитектуры. При этом, активист отмечает, что Минрегион отправил проект на доработку. "На первом заседании эти отклонения не одобрили и отправили девелопера на доработку. Но по пункту с мусорными контейнерами напрашивается быстрое решение — разместить их в квартирах тех чиновников, которые уже согласовали это строительство", - пишет Владимир Хенгистов.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что хакеры атаковали сайт с петицией в которой киевляне требовали от власти запретить Бродскому строительство на Крещатике.

golos.ua
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Дата
21
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