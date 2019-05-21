Чтобы построить 4-этажный ТЦ на Крещатике Бродский предлагает нарушить 10 норм - активист

Крещатик готовят к масштабной застройке. На месте бывшего кафе "Гималаи" скоро может вырасти 4-этажный торговый центр. Активисты узнали, на какие нарушения готов пойти инициатор строительства бизнесмен Михаил Бродский.

Помещение бывшего кафе "Гималаи" находится по адресу Крещатик, 23-Б. Вокруг него бок-о-бок расположены жилые дома, напротив - Центральный универмаг Украины. Помещение принадлежит фирме "Олимп ЛТД", собственниками которой являются семья известного бизнесмена и политика Михаила Бродского, а также давний партнер народного депутата Нестора Шуфрича - Вячеслав Черепаня. О планах на строительство ТЦ жильцы местных домов узнали давно. Еще в 2015-м детали были раскрыты журналистами-расследователями проекта "Схемы". Жильцам пришлось даже обращаться к мэру Киева Виталию Кличко с требованием помешать этому. И городская администрация официально сообщила, что будет готовить решение о сносе скандального помещения.

Под помещением Бродского начали собираться люди с низкой социальной ориентацией

Однако несмотря на это, Бродский, который, напомним, при президентстве Виктора Януковича занимал должность главы Государственного комитета по вопросам социальной политики и предпринимательства, продолжает собирать разрешительные документы от министерств. В пятницу, 17 мая, общественный активист, урбанист Владимир Хенгистов написал в Facebook, что недавно состоялось заседание соответствующей комиссии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ. Будущий застройщик планирует начать работы несмотря на некоторые нарушения - речь идет про более чем 10 строительных норм.

"Например, одна из главных проблем будущего торгового центра — полное отсутствие парковки; узкая дорожка, на которую выйдет "тыловая" часть ТРЦ, уже забита под завязку. Поэтому застройщик предлагает, чтобы посетители оставляли машины на Лютеранской — и якобы уже договорился об этом с "Киевпарктранссервисом". На фото ниже можно увидеть, как выглядит эта "резервная" парковка уже сейчас", - пишет Владимир Хенгистов.

Паркинг будущего ТЦ на улице Лютеранской

Также из-за проекта Бродского негде ставить мусорные контейнеры. Поэтому все отходы с четырех торгово-развлекательных этажей отправятся на Лютеранскую. Не пугает застройщика и отсутствие противопожарных и санитарных разрывов между новым ТРЦ и жилыми домами. Их предлагается компенсировать специальными противопожарными и глухими стенами с надеждой на то, что музыкальное сопровождение из ТРЦ удастся заглушить.

Михаил Бродский решил расширить возможности киевлян для покупок

Но кроме этого, пишет Хенгистов, Бродский и партнеры просят разрешить им отказаться от озеленения. "Потому что, во-первых, рядом и так большая зеленая зона (подразумеваются склоны возле "Дома со звездой"), а во-вторых, здание ТРЦ будут обогревать электронасосы с "нулевым выхлопом в атмосферу", - критикует идею активист.

Проект ТЦ Михаила Бродского

По информации Владимира Хенгистова компания Бродского уже получила соответствующие разрешения на строительство от Министерства культуры и киевского Департамента градостроительства и архитектуры. При этом, активист отмечает, что Минрегион отправил проект на доработку. "На первом заседании эти отклонения не одобрили и отправили девелопера на доработку. Но по пункту с мусорными контейнерами напрашивается быстрое решение — разместить их в квартирах тех чиновников, которые уже согласовали это строительство", - пишет Владимир Хенгистов.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что хакеры атаковали сайт с петицией в которой киевляне требовали от власти запретить Бродскому строительство на Крещатике.