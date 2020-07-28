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вторник, 28 июля 2020 18:47

Что посмотреть на Андреевском спуске: инструкция идеальной прогулки
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Андриевский спуск - одно из самых популярных мест в Киеве. Эта улица тянется только чуть более 700 м, но на ней компактно расположены более 20 памятников архитектуры. На часть из них стоит обратить особое внимание.

Андреевская церковь

Автор: Радіо Свобода
  Андреевская церковь
Андреевская церковь

Построенная в 1767 году в честь апостола Андрея Первозванного на месте, где он якобы поставил крест, любуясь видом и благословляя эти земли словами: "Видите эти горы На этих горах воссияет благодать Божия, здесь будет город великий и Бог воздвигнет много церквей".

Андреевская церковь имеет несколько особенностей.

Она - единственный православный храм, который не имеет колокольни. Версий есть 2.

Первая связана с апостолом Андреем, до прихода которого здесь якобы плескалось бескрайнее море. Своим благословением он загнал его под землю и усыпил. Колокола могут разбудить море - произойдет потоп.

Второе объяснение - церковь строилась исключительно для императорской семьи, созвать людей в храм на службу никто не собирался, поэтому и колокола были не нужны.

Еще одна изюминка - это первое сооружение Восточной Европы, в отделке которой использовали декор из чугунного литья.

Замок Ричарда

Автор: bigkyiv.com.ua
  Замок Ричарда
Замок Ричарда

Этот замок возвели на деньги купца и промышленника Дмитрия Орлова. Имя автора проекта остается неизвестным, но через существенную сходство здания на сооружение Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге архитектора Марфельда, потому Орлова обвиняют в краже чертежей.

Дом на 5 этажей имел канализацию, печное отопление и большой ледник в асфальтированном дворе. В пристройке с улицы работали мясной и бакалейный магазин "Андреевский рынок" и парикмахерская.

Ходят легенды, что в доме живут привидения, ведь в непогоду в комнатах слышалось жуткое завывание. Позже выяснилось, что странные звуки издавали остатки труб, пустые бутылки и яичная скорлупа, вмурованы в вентиляционные колодцы. Якобы так рабочие отомстили Орлову за неполный расчет с ними.

Но некоторые слухи остаются без объяснений до сих пор. Например о том, что иногда что-то невидимое кусало жителей дома. По слухам, губернатор даже приказал вооружить полицию обрызганными в святой воде пулями и дежурить по ночам возле дома. В одного призрака удалось попасть, когда он вылетал из окна. После того, говорят, все прекратилось.

В 1920-х годах дом национализировали и сделали коммуналку. Исторические интерьеры уничтожили. Сейчас дом принадлежит фирме с иностранным капиталом, конечным бенефициаром которой является гражданин США.

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Дом-музей Булгакова

Автор: bigkyiv.com.ua
  Дом Булгакова
Дом Булгакова

Это деревянный дом, обложенный кирпичом. Его построили в 1890 году и он никогда не принадлежал Булгакову. Семья арендовала квартиру на 7 комнат на 2-м этаже. Старшему сыну Михаилу принадлежала отдельная комната - угловая, с балконом. Здесь он прожил 13 лет.

Булгаков писал, что дом был "удивительным".

В советское время дом потеряет это качество, превратившись в обычную коммуналку. Долгое время никто даже не знал, что в нем жил писатель, и именно его описал как дом семьи Турбиных в своем романе.

Открытый в 1991 году музей Булгакова в настоящее время имеет не менее 3 тысяч экспонатов, большая часть которых - личные вещи Михаила Афанасьевича.

Дом Чигринцевой

Автор: andrey chebotaru
  Дом Чигринцевой
Дом Чигринцевой

Это один из последних старинных деревянных домов Киева. Он 2-этажный, построен на высоком фундаменте, с просторным балконом на главном фасаде.

На его верхушке есть дата 1989 год. Но это год реконструкции, а не строительства. Дом этот стоит здесь еще с конца XIX в. Когда-то он принадлежал дворянке Чигринцевий.

Дом Муравьева

Автор: bigkyiv.com.ua
  Дом Муравьева
Дом Муравьева

Прапорщик Харьковского драгунского полка Андрей Муравьев, очарованный киевскими пейзажами, сообщил своему другу Александру Пушкину о желании остаться в Киеве навсегда.

Впоследствии выкупил часть усадьбы на Андреевском спуске и возвел здесь собственный дом.

Муравьев фанатично изучал историю Киева, собрал большую коллекцию древностей, под размещение которых выделил отдельную комнату в доме.

Больше всего прославился тем, что инвестировал большую сумму на капитальный ремонт Андреевской церкви и строительство дренажной системы, которая надежно охраняла ее от подтопления грунтовыми водами.

Меценат стал единственным, кого удостоили права быть похороненным под стенами этой церкви.

Смотровая площадка

Автор: bigkyiv.com.ua
  Смотровая площадка
Смотровая площадка

Поднимаясь вверх по Андреевской церковью можно повернуть направо, на Аллею художников. И не только посмотреть работы мастеров живописи. Но и отдохнуть на смотровой площадке с беседкой и лавочками.

Виды завораживают, весь Подол - как на ладони.

Попасть на площадку можно и старыми узкими лестницами, что расположены сразу за замком Ричарда.

В топ-11 туристических городов Украины вошли Львов, Черновцы, Умань, Киев, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Одесса, Ужгород и Каменец-Подольский. Рейтинг составила американская телекомпания.

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