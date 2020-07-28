Что посмотреть на Андреевском спуске: инструкция идеальной прогулки

Андриевский спуск - одно из самых популярных мест в Киеве. Эта улица тянется только чуть более 700 м, но на ней компактно расположены более 20 памятников архитектуры. На часть из них стоит обратить особое внимание.
Андреевская церковь
Построенная в 1767 году в честь апостола Андрея Первозванного на месте, где он якобы поставил крест, любуясь видом и благословляя эти земли словами: "Видите эти горы На этих горах воссияет благодать Божия, здесь будет город великий и Бог воздвигнет много церквей".
Андреевская церковь имеет несколько особенностей.
Она - единственный православный храм, который не имеет колокольни. Версий есть 2.
Первая связана с апостолом Андреем, до прихода которого здесь якобы плескалось бескрайнее море. Своим благословением он загнал его под землю и усыпил. Колокола могут разбудить море - произойдет потоп.
Второе объяснение - церковь строилась исключительно для императорской семьи, созвать людей в храм на службу никто не собирался, поэтому и колокола были не нужны.
Еще одна изюминка - это первое сооружение Восточной Европы, в отделке которой использовали декор из чугунного литья.
Замок Ричарда
Этот замок возвели на деньги купца и промышленника Дмитрия Орлова. Имя автора проекта остается неизвестным, но через существенную сходство здания на сооружение Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге архитектора Марфельда, потому Орлова обвиняют в краже чертежей.
Дом на 5 этажей имел канализацию, печное отопление и большой ледник в асфальтированном дворе. В пристройке с улицы работали мясной и бакалейный магазин "Андреевский рынок" и парикмахерская.
Ходят легенды, что в доме живут привидения, ведь в непогоду в комнатах слышалось жуткое завывание. Позже выяснилось, что странные звуки издавали остатки труб, пустые бутылки и яичная скорлупа, вмурованы в вентиляционные колодцы. Якобы так рабочие отомстили Орлову за неполный расчет с ними.
Но некоторые слухи остаются без объяснений до сих пор. Например о том, что иногда что-то невидимое кусало жителей дома. По слухам, губернатор даже приказал вооружить полицию обрызганными в святой воде пулями и дежурить по ночам возле дома. В одного призрака удалось попасть, когда он вылетал из окна. После того, говорят, все прекратилось.
В 1920-х годах дом национализировали и сделали коммуналку. Исторические интерьеры уничтожили. Сейчас дом принадлежит фирме с иностранным капиталом, конечным бенефициаром которой является гражданин США.
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Дом-музей Булгакова
Это деревянный дом, обложенный кирпичом. Его построили в 1890 году и он никогда не принадлежал Булгакову. Семья арендовала квартиру на 7 комнат на 2-м этаже. Старшему сыну Михаилу принадлежала отдельная комната - угловая, с балконом. Здесь он прожил 13 лет.
Булгаков писал, что дом был "удивительным".
В советское время дом потеряет это качество, превратившись в обычную коммуналку. Долгое время никто даже не знал, что в нем жил писатель, и именно его описал как дом семьи Турбиных в своем романе.
Открытый в 1991 году музей Булгакова в настоящее время имеет не менее 3 тысяч экспонатов, большая часть которых - личные вещи Михаила Афанасьевича.
Дом Чигринцевой
Это один из последних старинных деревянных домов Киева. Он 2-этажный, построен на высоком фундаменте, с просторным балконом на главном фасаде.
На его верхушке есть дата 1989 год. Но это год реконструкции, а не строительства. Дом этот стоит здесь еще с конца XIX в. Когда-то он принадлежал дворянке Чигринцевий.
Дом Муравьева
Прапорщик Харьковского драгунского полка Андрей Муравьев, очарованный киевскими пейзажами, сообщил своему другу Александру Пушкину о желании остаться в Киеве навсегда.
Впоследствии выкупил часть усадьбы на Андреевском спуске и возвел здесь собственный дом.
Муравьев фанатично изучал историю Киева, собрал большую коллекцию древностей, под размещение которых выделил отдельную комнату в доме.
Больше всего прославился тем, что инвестировал большую сумму на капитальный ремонт Андреевской церкви и строительство дренажной системы, которая надежно охраняла ее от подтопления грунтовыми водами.
Меценат стал единственным, кого удостоили права быть похороненным под стенами этой церкви.
Смотровая площадка
Поднимаясь вверх по Андреевской церковью можно повернуть направо, на Аллею художников. И не только посмотреть работы мастеров живописи. Но и отдохнуть на смотровой площадке с беседкой и лавочками.
Виды завораживают, весь Подол - как на ладони.
Попасть на площадку можно и старыми узкими лестницами, что расположены сразу за замком Ричарда.
В топ-11 туристических городов Украины вошли Львов, Черновцы, Умань, Киев, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Одесса, Ужгород и Каменец-Подольский. Рейтинг составила американская телекомпания.
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