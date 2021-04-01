Что говорят у Кличко о введение комендантского часа

Власти Киева прокомментировали введение комендантского часа. Фото: pixabay.com

Вопрос введения комендантского часа через распространение коронавируса в Киеве на официальном уровне не обсуждался.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Прокопов.

"Может, кто и обсуждает введение комендантского часа, но на официальных совещаниях об этом речи пока не идет. Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждать могут все что угодно. Всю самую свежую информацию через несколько минут после совещаний мэр лично сообщает киевлянам", - отметил Прокопов для издания "Гордон".

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По его словам, горсовет продолжит работу несмотря на карантин и соберется на заседание 8 апреля.

"На заседании речь пойдет о закупках вакцин и о доплатах медикам. Такие решения должны принимать даже в условиях жестких карантинных ограничений", - добавил чиновник.

Информацию о возможном введении комендантского часа распространили в СМИ. Соответствующее решение может принять Верховная Рада 6 апреля. Речь идет о полном запрете на передвижение столицей после 22:00.