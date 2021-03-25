Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень

В Киеве начали вакцинировать первых пожилых людей возрастной группы 80+. В одном из пунктов вакцинации 24 марта сделали 50 прививок старшим людям. Столько же планируют сделать сегодня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото: Максим Степанов

"Сегодняшние вакцинированы были чрезвычайно сознательные. Им почти 90 и говорят, что вакцинировались, потому что хотят еще пожить минимум до 100 лет, побаловать внуков и правнуков. Через час после прививки чувствовали себя хорошо. В случае каких-то побочных действий - посоветовал сразу обращаться к семейному врачу", - написал Степанов.

Он добавил, что с этой категорией людей важно разговаривать, убеждать, но не заставлять. Своих родителей-медиков, утверждает министр, он убедил вакцинироваться собственным примером.

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"Если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно", - отметил Степанов.

В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.