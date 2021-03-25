Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень

В Киеве начали вакцинировать первых пожилых людей возрастной группы 80+. В одном из пунктов вакцинации 24 марта сделали 50 прививок старшим людям. Столько же планируют сделать сегодня.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сегодняшние вакцинированы были чрезвычайно сознательные. Им почти 90 и говорят, что вакцинировались, потому что хотят еще пожить минимум до 100 лет, побаловать внуков и правнуков. Через час после прививки чувствовали себя хорошо. В случае каких-то побочных действий - посоветовал сразу обращаться к семейному врачу", - написал Степанов.
Он добавил, что с этой категорией людей важно разговаривать, убеждать, но не заставлять. Своих родителей-медиков, утверждает министр, он убедил вакцинироваться собственным примером.
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"Если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно", - отметил Степанов.
В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
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