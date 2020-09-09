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среда, 09 сентября 2020 12:26

Covid-19 в Киеве: количество инфицированных резко возросло

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По состоянию на 9 сентября количество больных на коронавирус увеличилось на 310. На сегодня в Киеве 15 821 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева. Умерли 4 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 250 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
- 122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет
- 8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев.

Увеличилось количество больных, которые лечатся стационарно.

"В стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - добавил Кличко.

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Сейчас столица находится в желтой зоне эпидемиологической опасности, но, учитывая негативную динамику инфицирования, имеет все шансы ее изменить. Определяющим фактором для усиления карантина в городе станет превышение загруженности коечного фонда.

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