Covid-19 в Киеве: количество инфицированных пошло на спад

По состоянию на 14 сентября больных коронавирусом увеличилось на 168. Это на 142 случая меньше, чем за прошлые сутки. Такое количество инфицированных медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты. Всего в Киеве 17 429 подтвержденных заражений Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко Заболели также 20 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5281 житель Киева. Умерли 3 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 272 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

- 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

- 15 девочек от 1 года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.



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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 54, в Днепровском районе - 36 случаев.

10 сентября Киев впервые попал в оранжевую зону. Новые ограничения в столице вступили в силу с 14 сентября.