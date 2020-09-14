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понедельник, 14 сентября 2020 12:46

Covid-19 в Киеве: количество инфицированных пошло на спад

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По состоянию на 14 сентября больных коронавирусом увеличилось на 168. Это на 142 случая меньше, чем за прошлые сутки. Такое количество инфицированных медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты. Всего в Киеве 17 429 подтвержденных заражений Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Заболели также 20 медиков
Заболели также 20 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5281 житель Киева. Умерли 3 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 272 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
- 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 15 девочек от 1 года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 54, в Днепровском районе - 36 случаев.

10 сентября Киев впервые попал в оранжевую зону. Новые ограничения в столице вступили в силу с 14 сентября.

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Дата
14
сентября

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