Covid-19 в Киеве: Кличко пригрозил усилить карантин

По состоянию на 6 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 180 инфицированных. Это новый антирекорд суточного прироста заболевания в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"За прошедшие сутки выздоровели 49 человек, 3 человека умерли. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева. За весь период пандемия унесла жизни 142 киевлян", - отметил Кличко.





Автор: Виталий Кличко Количество больных в Киеве на коронавирус резко увеличилась

Среди заболевших:

- 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет

- 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет

- 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели в том числе 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие лечатся амбулаторно, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26, в Деснянском - 22 случая.



Кличко призывает не пренебрегать правилами безопасности, ведь от прироста заболеваемости будет зависеть усиление карантина в столице.



"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации. Если будет резкая вспышка заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет", - заявил глава Киева.

В Украине, по состоянию на 6 августа, обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали 5 августа, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.