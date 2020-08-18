Covid-19 в Киеве: Кличко предоставил обнадеживающею статистику

По состоянию на 18 августа, за сутки заразились 88 жителей Киева. Суточный прирост инфицированных Covid-19 в столице существенно пошел на спад. На сегодня в городе 10 730 подтвержденных случаей заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы. 1 человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян", - отметил глава столицы.

Автор: Виталий Кличко Эпидемиологическая ситуация в Киеве за сутки улучшилась

Заболели:

- 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет

- 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет

- 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 4 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17, в Голосеевском 13, в Святошинском и Днепровском районах - по 11 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1616 новых больных коронавирусом. Это на 152 случая больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 18 августа, имеем 94 436 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.