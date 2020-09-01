Covid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

По состоянию на 1 сентября, больных коронавирусом увеличилось на 176 инфицированных. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели, в том числе, 11 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 5 человек умерли. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет,

- 62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет,

- 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, в Соломенском - 26, в Деснянском районе - 25 случаев.

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Всемирная организация здравоохранения считает, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с коронавирусом должна стать образцом для других стран.