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среда, 05 августа 2020 11:07

Чиновника Киевской облгосадминистрации поймали на взятке

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Чиновника Департамента регионального развития КОГА задержали на взятке в 200 тыс. грн.

Сейчас в помещении Департамента проводят обыски и следственные действия, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, чиновник требовал указанные средства за подписание актов приема выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту одной из школ на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Автор: Прокуратура города Киева
  Чиновника поймали на взятке в 200 тыс. грн.
Чиновника поймали на взятке в 200 тыс. грн.

Злоумышленника задержали сразу же после получения взятки. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении. Ему инкриминируют преступление по статье Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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Ранее депутата одного из сельских советов Броварского района задержали во время получения взятки в размере $1,5 тыс. Такую сумму он требовал за беспроблемную передачу земельного участка третьему лицу.

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