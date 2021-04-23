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пятница, 23 апреля 2021 14:38

Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД

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Чиновница Киевского областного совета Виктория Сариджа нарушает ПДД и демонстрирует это в соцсети.

Она гоняет на красный сигнал светофора и выезжает на сплошную двойную полосу, говорится в сюжете "Секретных материалов".

Автор: скриншот с видео "Секретных материалов"
  На фото Виктория Сариджа
На фото Виктория Сариджа

"Виктория Сариджа, она же специалист отдела по вопросам коммунальной собственности Киевского облсовета, щеголяет этим (нарушениями ПДД. - Gazeta.ua) в Instagram. По нашим данным, эта девушка часто нарушает", - рассказали в сюжете.

Пользователи в соцсети возмущены видео, на котором владелица элитного авто показательно пренебрегает правилами дорожного движения, проезжая на красный свет.

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Сын нардепа от фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова Артем нарушает ПДД и также делится этим в соцсетях. Аристов-младший ездит на автомобиле по Киеву со скоростью 143 км/ч.

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