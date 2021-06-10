Чьи имена появятся в названиях двух столичных скверов

В Киеве появятся улицы Авиаконструктора Петра Балабуева и Лидии Пономаренко. Фото: "Вечерний Киев"

В Киеве безымянному скверу присвоят имя украинского журналиста, Героя Небесной сотни Вячеслава Еремея. Сквер расположен в Деснянском районе между домами на ул. Владимира Маяковского, 15-Б и ул. Оноре де Бальзака, 14.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Также скверу на Воздухофлотском просп., 11-13 в Соломенском районе присвоено имя Максима Шаповала - Героя Украины, разведчика, генерал-майора ВСУ, который погиб в результате террористического акта. А сквер на Владимирском проезде - между ул. Михайловской и Малой Житомирской в ​​Шевченковском районе - будет носить имя Николая Макаренко - украинского археолога и искусствоведа, жертвы сталинского режима", - добавили в сообщении.

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Депутаты проголосовали и за наименование двух новых улиц.

"В Деснянском районе улица названа в честь Лидии Пономаренко - украинской геодезистки и исследовательницы топонимом Киева. А в Святошинском районе появится ул. Петра Балабуева - украинского авиаконструктора, Героя Украины", - говорится в сообщении.

Сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока назвали в честь оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слепака.