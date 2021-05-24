Четырехлетний мальчик выпал с окна

Мать утверждает, что лишь на секунду отвлеклась. Фото: "Киев Оперативный"

В понедельник, 24 мая, на ул. Полковой, 57-В в Киеве 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа жилого дома.

Об этом в Telegram канале сообщил "Киев Оперативный".

Отмечается, что мать ребенка якобы отвлеклась на секунду, когда мальчик оперся на москитную сетку.

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"Предварительно установлено, что малый оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Врачи диагностировали у ребенка перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчика забрали в Охматдет ", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии выяснят правоохранители.

Во Львове 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. Трагедия произошла сегодня, 10 мая, на ул. Шевченко, 392. Ребенок был в квартире без присмотра взрослых, поскольку мать спала пьяная.