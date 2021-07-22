Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает

В Киеве после масштабной реконструкции открыли обновленный Центральный автовокзал на Демеевской пл.

Его ремонт обошелся в около 100 млн грн, пишет "Интерфакс".

Фото: "Сегодня"

Ожидается, что автовокзал ежегодно будет принимать до 2,5 миллиона пассажиров, сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В партнерстве с Киевпассервисом мы превратили Центральный автовокзал в "аэропорт для автобусов"- современный транспортный хаб, где пассажирам удобно и комфортно. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия сотрудничества для перевозчиков и уже запустили онлайн-сервис по продаже билетов, с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях. В ближайшее время мы будем предлагать пакет ИТ-решений по управлению бизнесом для перевозчиков", - отметил глава компании "Укрпас" Максим Скляренко.

В обновленном автовокзале расширили количество платформ с 12 до 30 и создали комфортные залы ожидания и кассы. Также в здании открыли фудкорт и отель на 34 номера.

Центральный автовокзал столицы реконструировали впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.