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четверг, 25 февраля 2021 12:32

Центральные станции метро будут работать с ограничениями

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Центральные станции метро будут работать с ограничениями
Предупредили об изменениях в работе киевского метро. Фото: pixabay.com

25 февраля возможные изменения в работе 3 станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Перед началом игры возможно ограничение, не закрытие, на вход для пассажиров станции метро Олимпийская. После окончания матча возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между донецким "Шахтер" и израильским "Маккаби Тель-Авив" начнется в 19:55.

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Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена. Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн.

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Дата
25
февраля

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