Центральную станцию метро Киева закрыли

Сегодня, 24 ноября, сообщили о минировании столичной станции метро Крещатик.
Станцию и пересадку закрыли на вход и выход, информирует пресс-служба КГГА.
"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
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Неизвестный сообщил о том, что здание Государственного бюро расследований в Киеве заминировали. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заминировании.
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