Центр Киева ждет масштабное перекрытия

 
Ексклюзивы
1/5
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 315
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 324
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 504
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 720
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Фото
Все фото
5
3
5
8
6
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Продавцов не пускают: &quot;новая охрана&quot; парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Украли 9 млн грн и погорели - СБУ &quot;накрыла&quot; мошеннический центр
Украли 9 млн грн и погорели - СБУ "накрыла" мошеннический центр
Дымовые пакеты и петарды: на рынке Столичный вспыхнул конфликт
Дымовые пакеты и петарды: на рынке Столичный вспыхнул конфликт
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 414
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 846
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 540
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 15:07

Центр Киева ждет масштабное перекрытия

  Комментировать

В Киеве утром 5 июня по маршруту проведения спортивно мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве" ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Автор: КГГА
  Изменения в работе общественного транспорта на время Всеукраинского велодня в Киеве
Изменения в работе общественного транспорта на время Всеукраинского велодня в Киеве

Мероприятие продлится по маршруту: Софийская пл. – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк Муромец.

Вечером этого же дня центр столицы будет также ограничен для транспорта. В 19:30 на Софийской площади состоится open-air концерт "Звезды мировой оперы".

"На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда – от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской. Также на ул. Владимирской – от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской", – говорится в сообщении.

Автор: КГГА
  Изменения в работе общественного транспорта на время концерта "Звезды мировой оперы"
Изменения в работе общественного транспорта на время концерта "Звезды мировой оперы"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть

Напомним, скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центр Киева ждет масштабное перекрытия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киев получил уникальную льготу

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11288
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7983
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5112
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4554
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4194
Новости Киева
В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть
В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть Просмотров: 63
Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный
Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка Столичный Просмотров: 180
Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря
Рассказали, будут ли работать летом пришкольные лагеря Просмотров: 45
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
5
 Просмотров: 477
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
3
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 6790
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть