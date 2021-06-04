Центр Киева ждет масштабное перекрытия

В Киеве утром 5 июня по маршруту проведения спортивно мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве" ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Автор: КГГА Изменения в работе общественного транспорта на время Всеукраинского велодня в Киеве

Мероприятие продлится по маршруту: Софийская пл. – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк Муромец.

Вечером этого же дня центр столицы будет также ограничен для транспорта. В 19:30 на Софийской площади состоится open-air концерт "Звезды мировой оперы".

"На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда – от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской. Также на ул. Владимирской – от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской", – говорится в сообщении.

Автор: КГГА Изменения в работе общественного транспорта на время концерта "Звезды мировой оперы"

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Напомним, скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.