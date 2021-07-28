Центр Киева вновь перекроют

В среду, 28 июля, центр Киева снова перекроют. Причина - религиозные мероприятия по случаю 1033-й годовщины крещения Киевской Руси.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Перекроют движение на ул. Трехсвятительской. В этом районе патрульные будут обеспечивать безопасность и правопорядок.

"Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот

Крестный ход 27 июля организовала Русская православная церковь в Украине. На нее в Киев съехались около 100 тыс. верующих. Из-за религиозных мероприятий в столице перекрыли 12 улиц.

Сегодня в 08:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе началась божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.