Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео

В пятницу, 14 мая, на ул. Пушкинской в Киеве произошел прорыв трубы. Из-за этого магистраль залило горячей водой и илом.

Повреждения теплосети произошло рядом с домом №22-А, пишет "Укринформ".

Фото: "Укринформ"

В результате аварии во дворе провалился асфальт, а вся улица покрылась желтой грязью.

На месте работают коммунальщики. Уже начаты ремонтные работы. На время их проведения услугу по горячему водоснабжению приостановили для четырех домов, сообщила пресс-служба Киевэнерго.

Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад – в 1951 году.

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В центре Киева на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели заменили проблемную тепломагистраль. В ней два года топились машины и ошпаривали ноги люди.