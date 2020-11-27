Центр Киева утонет в тюльпанах - высадят 100 тыс.

Распустятся высажены цветы в апреле-мае. Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 ноября, в Киеве высадят 100 тыс. тюльпанов, подаренных Королевством Нидерланды.

Цветочный подарок столица получила в рамках совместного украинского-нидерландского проекту "Фестиваль тюльпанов" и по случаю 30-летия Независимости Украины, которою будут отмечать в следующем году, сообщила КГГА.

"Цветы высадят у здания Министерства иностранных дел Украины - клумба и полоса у Свято-Михайловского собора, а часть - на площади Независимости", - говорится в сообщении.

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Среди имеющихся сортов - Negrita Purple, Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion и другие. Все они распускаются в апреле-мае. В зависимости от сорта, высота цветов достигнет от 40 до 60 см. Гамма цветов - желтый, оранжевый и красный.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко состоялась "ночь гинкго" - момент в году, когда с этих деревьев вся листва опадает одновременно.