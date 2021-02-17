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среда, 17 февраля 2021 17:50

Центр Киева окружила полиция и кинологи

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Центр Киева окружила полиция и кинологи
В центр Киева стянули Нацгвардию и кинологов. Фото: "Укринформ"

В среду, 17 февраля, правоохранители усиленно охраняют центр Киева через проведение ряда массовых мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Для обеспечения правопорядка привлекли полицию, Нацгвардию, кинологов, взрывотехников и полицию диалога.

"Полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан, сразу изыматься, а их владельцам будет предоставляться правовая оценка. Учитывая это, прошу граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Он призвал организаторов и участников акции соблюдать законодательство и карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.

Из-за проведения мероприятий отдельными центральными улицами могут ограничить дорожное движение. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана и Революции достоинства. Проект постановления поддержали 295 народных депутатов. "За" проголосовали все политсилы парламента, кроме партии кума Путина "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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