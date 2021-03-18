Частная лаборатория торговала Сovid-справками

В Киеве разоблачили работников частной лаборатории, продававших справки с "нужным" результатом Covid-теста. Распространением справок занимался житель столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

"Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на Covid-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Издавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования", - говорится в сообщении.

Стоимость 1 сертификата или справки составляла от 900 до 1,8 тыс. грн в зависимости от срока исполнения. Фальсифицировали результаты анализов также с отрицательного на положительный.

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По предварительным данным, только за период с февраля и до сих пор участники преступной группировки продали не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. грн.

Полицейские провели обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях.

"Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, более 500 тысяч гривен наличных в различных валютах, черновые записи", - добавили в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.