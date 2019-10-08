Частично перекрыли Южный мост

Деформационный шов вкладывают по немецкой технологии Maurer. Фото: "Укринформ".

На эстакаде Южного мостового перехода начался второй этап замены деформационного шва. Движение в направлении левого берега частично ограничено.

"Специалисты работают на третий и частично второй полосах движения в направлении левого берега. При благоприятной погоде работы должны завершить до конца октября", - передает пресс служба КГГА.

Деформационный шов изготовили и вкладывают по немецкой технологии Maurer.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева остановилось движение троллейбусов

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины. "За" проголосовали 244 народных депутата.