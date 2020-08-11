Бывшего узника Кремля Кольченко приговорили к общественным работам

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1224
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2259
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1386
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
6
7
4
3
7
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
В Киеве установили &quot;умные&quot; туалеты
В Киеве установили "умные" туалеты
Чиновницу задержали на продаже 4-летнего ребенка из детдома
Чиновницу задержали на продаже 4-летнего ребенка из детдома
Кличко показал, как идет строительство новых станций метро
Кличко показал, как идет строительство новых станций метро
Видео
Все видео
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1287
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 738
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1665
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2259
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 837
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 15:00

Бывшего узника Кремля Кольченко приговорили к общественным работам

  Комментировать
Бывшего узника Кремля Кольченко приговорили к общественным работам
Кольченко также инкриминируют "злостное неповиновение правоохранительным органам". Фото: из официальной страницы в Facebook Александра Кольченко

Во вторник, 11 августа, Шевченковский суд столицы приговорил бывшего узника Кремля Александра Кольченко к 40 часам общественных работ.

Кроме хулиганства, ему инкриминируют также злостное неповиновение правоохранительным органам, однако рассмотрение этого дела будет позже, сообщает "5 канал".

"Опять же, состоится и когда, непонятно", - говорится в сюжете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов

У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Одного из митингующих полиция повалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимали около 60 человек. Среди 5 задержанных был и бывший узник Кремля Александр Кольченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего узника Кремля Кольченко приговорили к общественным работам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

400-летнюю акулу нашли случайно

Президент США заявил о бомбардировке России

Столкнулись пассажирские самолеты

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили изучать птиц

Самое читаемое
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 10836
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 10458
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 9153
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 8533
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8505
Новости Киева
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
 Просмотров: 297
Загадочное исчезновение: в Киеве разыскивают мужчину, прыгнувшего с Северного моста
Загадочное исчезновение: в Киеве разыскивают мужчину, прыгнувшего с Северного моста Просмотров: 315
В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве объявили штормовое предупреждение Просмотров: 315
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
 Просмотров: 900
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 6152
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua