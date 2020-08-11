Бывшего узника Кремля Кольченко приговорили к общественным работам

Кольченко также инкриминируют "злостное неповиновение правоохранительным органам". Фото: из официальной страницы в Facebook Александра Кольченко

Во вторник, 11 августа, Шевченковский суд столицы приговорил бывшего узника Кремля Александра Кольченко к 40 часам общественных работ.

Кроме хулиганства, ему инкриминируют также злостное неповиновение правоохранительным органам, однако рассмотрение этого дела будет позже, сообщает "5 канал".



"Опять же, состоится и когда, непонятно", - говорится в сюжете.





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У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Одного из митингующих полиция повалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимали около 60 человек. Среди 5 задержанных был и бывший узник Кремля Александр Кольченко.