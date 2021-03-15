Был полицейским: рассказали о виновнике смертельной аварии в Киеве

Виновник ДТП был за рулем Toyota Land Cruiser. Фото: dtp.kiev.ua

Пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который совершил смертельное ДТП в Киеве, оказался бывшим правоохранителем.

Он 29-летний уроженец села Почапинцы Винницкой области, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018-го работал в полиции охраны Винницкой области. Где-то жизнь Василия сделало крутой поворот, и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser, который зарегистрирован на Главацкую Александру, 1995 года рождения", - говорится в посте.

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Смертельная авария произошла в ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева. Пьяный водитель внедорожника врезался в автомобиль Skoda. Водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специнструмента. Водитель Toyota не пострадал. Проверка его на состояние опьянения показала результат в 2,05 ‰. Виновника полицейские задержали. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.