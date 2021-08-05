Борются за жизнь: тяжелобольного полугодовалого ребенка вертолетом доставили в Киев

В четверг, 5 августа, из Ровенской областной детской больницы в столичный Охматдет вертолетом Нацполиции доставили тяжелобольного шестимесячного мальчика.

Транспортировали успешно, сообщила пресс-служба Минздрава.

Автор: Минздрав Украины В Охматдете специалисты по респираторной поддержки и лечения иммунодефицитов будут спасать 6-летнего пациента

У ребенка диагностировали сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Специалисты Охматдета будут бороться за жизнь мальчика.

"В рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи отдают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения и тяжелыми травматическими повреждениями. Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров", - говорится в сообщении.

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14 июля на стадионе "Старт" приземлился вертолет с тяжелораненым 9-летним Даниилом, которому пьяный знакомый отца выстрелил в спину. Санавиация прилетела из Житомирской области, где произошла трагедия. Несмотря на тяжелое состояние ребенка медики разрешили перелет. По их словам, ребенок перенес полет "стабильно, без ухудшения".