Больше, чем в статистике: медики Киева рассказали о Covid-аврале

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 234
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 225
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 225
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 459
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 621
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 675
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 612
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 5202
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1701
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 837
Фото
Все фото
5
6
7
3
9
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили &quot;рождественскую&quot; контрабанду
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили "рождественскую" контрабанду
Вынес 33 тыс. грн: дерзкий таксист ограбил АЗС
Вынес 33 тыс. грн: дерзкий таксист ограбил АЗС
Показали, как борются со снегопадом столичные коммунальщики
Показали, как борются со снегопадом столичные коммунальщики
Видео
Все видео
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора
Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1206
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5202
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6 Просмотров: 585
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 495
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 495
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 16:41

Больше, чем в статистике: медики Киева рассказали о Covid-аврале

  Комментировать
Больше, чем в статистике: медики Киева рассказали о Covid-аврале
Реальное количество Covid-больных киевлян больше, чем в официальной статистики. Фото: REUTERS

Количество Covid-больных в Киеве значительно больше, чем в официальной статистике.

Причина - киевляне не делают тесты, а сразу начинают лечиться, пишет Obozrevatel ссылаясь на столичных медиков.

Смысла отправлять пациентов на ПЦР-тесты, особенно бесплатные, семейные врачи не видят. Объясняют: результаты такого теста приходят за несколько дней, а пациента нужно лечить уже.

"Мы научились отличать коронавирус. И главное знаем, какой ход будет в болезни, тяжелый или нет. Поэтому начинаем сразу лечить, а не тестировать. Тем более эффективность наших ПЦР-тестов низкая. Я не знаю, в чем причина - в том, как их делают или какие тесты закупают", - рассказал семейный врач Шевченковского района на правах анонимности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество больных Covid в Киеве резко увеличилась

По словам другого медработника, деньги на тесты пациенты не тратят, а сразу покупают лекарства.

"Болеют семьями, никто тесты не хочет сдавать, потому что и так ясно, что это коронавирус. Если в семье нет пожилых или людей с диабетом, больным сердцем, то никто на тесты деньги не тратит. Покупают лекарства. Но я бы не сказала, что у меня стало меньше пациентов. Ежедневно телефон красный от звонков. А после новогодних праздников и отпусков готовлюсь к авралу", - отметил врач того же района.

По состоянию на 15 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 896 больных. Вчера болезнь диагностировали у 794 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 121 082.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше, чем в статистике: медики Киева рассказали о Covid-аврале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 17146
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 11656
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 8811
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8586
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7146
Новости Киева
Под Киевом поймали преступника в розыске благодаря неисправной фаре
Под Киевом поймали преступника в розыске благодаря неисправной фаре Просмотров: 396
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
5
 Просмотров: 792
Количество больных Covid в Киеве резко увеличилась
Количество больных Covid в Киеве резко увеличилась Просмотров: 81
Флаги ДНР повесили на дом культуры в Киеве
Флаги ДНР повесили на дом культуры в Киеве Просмотров: 1665
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 6532
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть