Больше, чем в статистике: медики Киева рассказали о Covid-аврале

Реальное количество Covid-больных киевлян больше, чем в официальной статистики. Фото: REUTERS

Количество Covid-больных в Киеве значительно больше, чем в официальной статистике.

Причина - киевляне не делают тесты, а сразу начинают лечиться, пишет Obozrevatel ссылаясь на столичных медиков.

Смысла отправлять пациентов на ПЦР-тесты, особенно бесплатные, семейные врачи не видят. Объясняют: результаты такого теста приходят за несколько дней, а пациента нужно лечить уже.

"Мы научились отличать коронавирус. И главное знаем, какой ход будет в болезни, тяжелый или нет. Поэтому начинаем сразу лечить, а не тестировать. Тем более эффективность наших ПЦР-тестов низкая. Я не знаю, в чем причина - в том, как их делают или какие тесты закупают", - рассказал семейный врач Шевченковского района на правах анонимности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество больных Covid в Киеве резко увеличилась

По словам другого медработника, деньги на тесты пациенты не тратят, а сразу покупают лекарства.

"Болеют семьями, никто тесты не хочет сдавать, потому что и так ясно, что это коронавирус. Если в семье нет пожилых или людей с диабетом, больным сердцем, то никто на тесты деньги не тратит. Покупают лекарства. Но я бы не сказала, что у меня стало меньше пациентов. Ежедневно телефон красный от звонков. А после новогодних праздников и отпусков готовлюсь к авралу", - отметил врач того же района.

По состоянию на 15 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 896 больных. Вчера болезнь диагностировали у 794 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 121 082.