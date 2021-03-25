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четверг, 25 марта 2021 12:58

Более 100 м: сеть поразила аномальная очередь на трамвайной остановке

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На конечной остановке трамвайного маршрута №3 в Киеве образовалась километровая очередь. Пассажирский коллапс очевидцы зафиксировали 25 марта.

Очередь растянулась более чем на 100 метров - от начала перрона и до касс вестибюля в подземке, пишет Obozrevatel.

Автор: Оbozrevatel
  Очередь в столичный трамвая растянулась более чем на 100 м
Очередь в столичный трамвая растянулась более чем на 100 м

Отмечается, что отдельные пассажиры пренебрегали безопасной дистанцией, но большинство были в масках.

Среди нарушителей преимущественно молодежь, которая находилась в толпе без средств защиты или сдвинув их на подбородок.

Автор: Оbozrevatel
  Среди нарушителей правил карантина преимущественно молодежь
Среди нарушителей правил карантина преимущественно молодежь

Сотрудники на станции сообщили, что считают количество пассажиров и допускают на платформу так, чтобы не превышать разрешенного количества.

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В Киеве возможно прекращение движения общественного транспорта из-за толпы на остановках. Мэр города Виталий Кличко отмечает, что транспорт курсирует для киевлян, которые обслуживают сферу жизнеобеспечения города. Другие горожане должны ограничить пользование транспортом.

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