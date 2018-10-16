Бежит за поездом в спортивном костюме, а из сумки выпадают доллары: картину с нардепом продают на аукционе

Журналист Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с лицом народного депутата Александра Грановского. На ней изображен человек, бегущий за поездом.

Торги будут проходить на странице в Facebook под соответствующим постом.

Пассажир одет в спортивный костюм, из дорожной сумки вылетают американские доллары, а в руке он сжимает паспорт другого государства. Полотно называется "Исход", холст, масло. Стартовая цена - 444 долл. Купить картину можно до 15:00.

"Картина заряжена на удачу и новые путешествия", - говорится в посте.

Желающие купить рисунок активно борются за него. Стоимость лота выросла до 1400 долл.

Автор: facebook.com/kryukova Фото картины, которую выставили на продажу через Facebook

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