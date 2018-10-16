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вторник, 16 октября 2018 13:26

Бежит за поездом в спортивном костюме, а из сумки выпадают доллары: картину с нардепом продают на аукционе

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Журналист Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с лицом народного депутата Александра Грановского. На ней изображен человек, бегущий за поездом.

Торги будут проходить на странице в Facebook под соответствующим постом.

Пассажир одет в спортивный костюм, из дорожной сумки вылетают американские доллары, а в руке он сжимает паспорт другого государства. Полотно называется "Исход", холст, масло. Стартовая цена - 444 долл. Купить картину можно до 15:00.

"Картина заряжена на удачу и новые путешествия", - говорится в посте.

Желающие купить рисунок активно борются за него. Стоимость лота выросла до 1400 долл.

Автор: facebook.com/kryukova
  Фото картины, которую выставили на продажу через Facebook
Фото картины, которую выставили на продажу через Facebook


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Древние монеты и 2 картины художника Ивана Макушенко вынесли воры из музея в поселке Лысянка. Специалисты оценивают украденное внесколько тысяч долларов. Происшествие произошло 1 октября.

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16
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