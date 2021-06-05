Без "донецких" и "титушек": рынок "Столичный" возобновил работу

Рынок "Столичный" возобновил работу. Фото: ua.news

Рынок "Столичный" в пригороде Киева возобновил свою работу, входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей. Однако два дня назад группа неизвестных пыталась помешать работе законных владельцев и забаррикадировалась в административном здании павильона рынка А2.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Торговцы предлагают привычный ассортимент товаров и выражают недовольство из-за дезинформации, которая распространялась в СМИ.

"Торговля не такая, как в другие выходные дни, как всегда, но люди ходят. Все хорошо, все на базаре есть. Предприниматели приезжают. Все свежее, все классное, мы покупателей ждем. Единственный павильон, который не принимает сегодня торговцев и покупателей - А2, в котором в четверг и хулиганили наемные бойцы. Помещение охраняют правоохранители ", - рассказала продавец рынка "Столичный".

Работники рынка отметили, что обижены на отдельных журналистов, которые распространяли фейки о рынке, преувеличивали конфликт и называли законных владельцев - ООО "Оилс" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" - "рейдерами".

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка возобновлена, и он работает в обычном режиме. В ближайших планах рынка - полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также введение в действие таможенного терминала.

"На сегодняшний день работа рынка уже полностью возобновлена. В ограниченном режиме работает только павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах - восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тыс. кв дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тыс. кв м. Кроме того, планируется расширение торговых мест для крестьян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству", - указал коммерческий директор рынка.

Утром 3 июня на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный" раздавались взрывы петард, потом оказалось, что в административном здании рынка забаррикадировались более 30 неизвестных и заблокировали его работу. По мнению дирекции рынка, в помещении администрации забаррикадировались люди, связанные с "енакиевской" группой, связанной с ближайшим окружением беглого президента Януковича. Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск, а относительно второго - Рустема Абдукадырова возбуждено дело о мошенничестве. В то же время Анатолий Шарий и ряд пророссийских блогеров и СМИ начали распространять лживую информацию о якобы рейдерском захвате рынка.