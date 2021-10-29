Береза: "слуги" не знали, что ответить киевлянам на "обсуждении" закона о столице

Нардеп VIII созыва Борислав Береза: "Процедура обсуждения законопроекта №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" была нарушена". Фото: Униан

Попытка провластной партии обсудить с киевлянами законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" полностью провалилась. "Слуги народа" не смогли дать аргументированные ответы на вопросы общественности относительно положений этого законопроекта.

Об этом написал в своем Телеграм-канале народный депутат VIII созыва Борислав Береза, присутствовавший на обсуждении.

"Действо было устроено в Соломенской РГА, куда пришли народные депутаты от "Слуги народа" Роман Грищук и Виталий Безгин, а также неравнодушные киевляне. Результатом этого обсуждения стал полный провал законопроекта от "Слуг". Спикеры от провластной партии затруднились ответить на большинство вопросов, которые им задавали киевляне и каждый раз отвечали заученными шаблонами", - заявил Береза.

Он также подчеркивает, что процедура обсуждения законопроекта была нарушена.

"Да и обсуждать проект с киевлянами поздно: ведь он уже прошел голосование в первом чтении и согласование в комитете. А теперь вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну, смешно же", - написал Береза.

По его словам, представители "Слуги народа" не смогли убедить киевлян в том, что законопроект полностью соответствует Конституции и законодательству Украины. Представители громады Киева, в частности, спрашивали, почему, несмотря на решение Конституционного суда о том, что главой КГГА должен быть избранный на выборах мэр, "слуги" пытаются протянуть заведомо антиконституционный закон, пытаясь установить двоевластие в столице? Почему, если "слуги" декларируют европейские ценности, они так грубо нарушают вывод Совета Европы о том, что этот закон не отвечает принципам демократии? Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? Сегодня Киев получает 40%. И почему судьбу миллионов киевлян должны решать несколько клерков с Банковой?

Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту, резюмирует Береза.

"Если команда Зеленского будет пытаться и дальше продавливать его в парламенте, это будет означать одно: ей безразлично мнение людей, безразлична Конституция и законы, безразлично будущее Киева. Им главное – любым способом достичь своей меркантильной политической цели и сделать Киев зависимым от центральной власти, управляемым и послушным. А все остальное это лишь шум, которым они маскируют свои реальные цели", - заявил Береза.