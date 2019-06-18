Беременная живодерка совершила жестокое убийство

В Киеве в районе станции метро Лукьяновская беременная женщина совершила жестокое убийство.

Женщина выбросила из окна 9-го этажа кошку, животное долго умирало от полученных травм, сообщает dtp.kiev.ua.

"В доме напротив беременная женщина на 9-м этаже открыла окно и хладнокровно выбросила кошку. После я и подруга выбежали вниз в надежде, что кошка останется живой. Вслед за нами спустилась эта тварь. Мы начали ругаться, кричать, чтобы и брала кота, пока тот еще дышал. В ответ услышали "девушки, отойдите, я вызову полицию", - говорят свидетели трагедии.

Женщины рассказали, что вызвали полицию, но те не приехали.

"Страшно то, что сегодня это был кот, а завтра может быть ее же ребенок, женщина ведь беременна", - добавила свидетель случившегося.

Автор: dtp.kiev.ua Оголтелая беременна жестоко убила кошку. Люди пытались заставить ее забрать животное, но та начала угрожать. Полиция проигнорировала вызов

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Поведение живодерки возмутило сети. В комментариях люди не выбирают слов в адрес озверевшей. "А у нас есть Национальная полиция Украина? Я не вижу уже 4 года. Вызывала на подобные факты много раз - полное игнорирование", - пишет Антонина Смолий. "У такой матери и ребенок таким же будет. Это как ни прискорбно но жестокая правда жизни, я вообще ей рожать бы не дала. Нужно проводить самый главный тест в жизни сочувствия к ближнему твоему и в том числе к беззащитному животному", возмущается Вера Арышева. "Ей скоро рожать, Бог все видит и, надеюсь, роды пройдут во всех муках ада. Какие последствия после будут, не нам судить. Она себе сама приговор подписала", - написала Елена Хальчицкая. о Львове 2 молодых людей ради забавы выбросили кота из окна многоэтажки и сняли это на видео. Ребята сбросили бедное животное с высоты 9-го этажа, а потом сами выложили видеозапись в сеть. Соответствующий ролик опубликовал News Kiev в Instagram.