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понедельник, 03 июня 2019 13:57

Бабочки-репейницы накрыли столицу

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Бабочки-репейницы накрыли столицу
"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам" Фото: obozrevatel.com

Киевом кружат миллионы бабочек-репейниц. Интересное явление фиксируют и в других регионах. Гусеницы этих бабочек способны скелетировать листья. В годы массового появления, уничтожив сорняки, гусеница способна нанести ощутимый вред растениям сои, подсолнечника, клещевины, кукурузы, овощных и бахчевых культур, другим, прежде всего, сорняковым посевам. На приусадебных участках не пренебрегают астрами, лавандой, артишоком.

Министерство экологии и природных ресурсов разместило в Facebook объяснение насчёт этого вида бабочек.

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"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти" туристы "видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч в сутки пролетают до 500 км ", - пишет министерство.

Тысячи фламинго в разгар брачного сезона собрались в испанской провинции Малага.

Эта колония птиц - одна из крупнейших в Европе. В заповедник они прилетают каждый год, пишет tsn.ua.

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Дата
03
июня

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