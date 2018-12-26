Автоворы-неудачники подрались с патрулем

От ключей от иномарки злоумышленники пытались избавиться, выбросив во дворе неподалеку. ФОТО: Национальная полиция

В столице подрались полицейские и автоворы.

Инцидент произошел на улице Вискозной на границе Днепровского и Деснянского районов. Полиция выехала на вызов об угоне автомобиля 3 мужчинами. Во время задержания те спровоцировали драку, в результате которой пострадал один полицейский, говорится на сайте Национальной полиции Киева.

Злоумышленники - уроженцы Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 годов рождения. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы - по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

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17 декабря в Ровно полиция почти час гонялась за внедорожником, потому авто ехало около 22:00 с выключенными фарами. Водитель не реагировал на полицейских и таранил их авто. Копы открыли огонь и остановили беглеца. Выяснилось, что это 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне авто также находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь, а также пневматические пистолет и винтовка.