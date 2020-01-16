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четверг, 16 января 2020 18:07

Авария у Ocean Plaza: создали комиссию для помощи пострадавшим

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Авария у Ocean Plaza: создали комиссию для помощи пострадавшим
Комиссия будет работать с 17 по 31 января 2020 года. Фото: newsone.ua

Киевтеплоэнерго создало комиссию, которая поможет пострадавшим из-за аварии теплосети у Ocean Plaza.

"КП" Киевтеплоэнерго "создало специальную комиссию по рассмотрению обращений граждан по поводу ущерба здоровью в результате повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича", - сообщили в пресс служба предприятия в Facebook.

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Комиссия будет работать с 17 до 31 января 2020 по адресу: ул. Лютеранская, д. 9/9, каб. 1 (код 077) в рабочие дни:

- четные числа с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00)

- нечетные числа с 08:15 до 12:00.

В Киеве, возле ТРЦ Ocean Plaza, прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Проезжую часть на ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

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