Авария поезда под Киевом: новые подробности

Последствия аварии поезда под Киевом по состоянию на вечер 10 июля устранены. Движению по участку Васильков - Боярка полностью восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.

Сообщается, что на участке Васильков - Боярка завершили восстановление инфраструктуры, где сегодня с рельсов сошел хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули контактную сеть под напряжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду

"Участок полностью открыто для движения поездов. Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

10 июля в Киеве поезд сошел с рельсов. В "Укрзализныце" подтвердили инцидент и извинились за задержки.