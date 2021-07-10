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суббота, 10 июля 2021 23:23

Авария поезда под Киевом: новые подробности

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Авария поезда под Киевом: новые подробности

Последствия аварии поезда под Киевом по состоянию на вечер 10 июля устранены. Движению по участку Васильков - Боярка полностью восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.

Сообщается, что на участке Васильков - Боярка завершили восстановление инфраструктуры, где сегодня с рельсов сошел хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули контактную сеть под напряжение.

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"Участок полностью открыто для движения поездов. Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

10 июля в Киеве поезд сошел с рельсов. В "Укрзализныце" подтвердили инцидент и извинились за задержки.

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