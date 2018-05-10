Арестовали школьника, который зарезал друга под Киевом

Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Еспресо.TV

В Киевской области суд избрал меру пресечения 16-летнему школьнику, который нанес смертельное ножевое ранение 15-летнему другу.

Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили "Сегодня".

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Подозреваемый находится под стражей в течение 2 месяцев, сообщили в прокуратуре Киевской области.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство - Gazeta.ua). Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

7 мая в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний парень зарезал товарища, которому было 15 лет. По данным полиции, в тот вечер компания молодежи в местном кафе праздновала проводы знакомого в армию. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи. Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. До приезда врачей люди пытались спасти парня, но парамедики констатировали его смерть