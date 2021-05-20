Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан крушит машины и заливает улицу

В четверг, 20 мая, в Киеве на Демиевке произошел мощный прорыв трубы с горячей водой.

Видео аварии распространили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Поздравление от Киевводоканала жителям Демеевки, а особенно тем, кто припарковал свой автомобиль на этой парковке", - говорится в посте.

На кадрах видно, что огромный гейзер с грязной воды пульсирует гигантским потоком. У многих машин, которые были на стоянке, разбитое стекло. На станцию метро Демеевская продолжает поступать вода.

"Предварительно, человеческих жертв нет. Говорят, что на место приедет мэр", - добавили в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр Киева "утонул" в грязи. Проваливается асфальт - фото и видео

В центре Киева на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели заменили проблемную тепломагистраль. В ней два года топились машины и ошпаривали ноги люди.