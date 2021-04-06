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вторник, 06 апреля 2021 22:20

Антимонопольный комитет проверит службы такси

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Антимонопольный комитет проверит службы такси
АМКУ обратил внимание на аномальные цены на такси. Фото: pexels.com

Антимонопольный комитет Украины проверит повышение цен на такси в Киеве во время локдауна.

Председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий написал в Facebook, что службы такси в Киеве воспользовались ограничением проезда в общественном транспорте в связи с карантином.

"В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в 2-3 раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений - 5 апреля 2021 года, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказ такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - написал Хмельницкий.

Киевлян особенно поразили цены компаний Uber, Bolt и "Уклон".

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"Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать. Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", - подчеркнул Хмельницкий.

5 апреля жители Киева начали выкладывать в сеть скриншоты с аномально высокими ценами на услуги сервисов такси Uber, Uklon и Bolt. Кое-где цены достигали 1 тыс. грн и выше. Строгий локдаун и ограничения в работе транспорта напомнили нам о давно забытом явлении как пиковая нагрузка на транспортную систему. Такое случалось и раньше во время сильных снегопадов, больших концертов или футбольных матчей.

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