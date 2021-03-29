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понедельник, 29 марта 2021 17:26

Анонсировали запуск электрички Киев-Бровары

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Анонсировали запуск электрички Киев-Бровары
С Броваров запустят прямую электричку в Киев. Фото: Игорь Сапожко

В понедельник, 29 марта, состоялась первая рабочая встреча по запуску прямой электрички сообщением Бровары-Киев.

Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Для реализации проекта Укрзализныця планирует полностью модернизировать 8 поездов, каждый из которых будет иметь 10 вагонов. 1-й и последний вагоны оборудуют специальными платформами и местами для людей с инвалидностью. Также новые вагоны станут удобными для велосипедистов", - написал Сапожко.

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По предварительному проекту, электричка будет курсировать от новой платформы, которую построят возле стадиона "Спартак". Станция будет находиться в пешей доступности от центра и районов Ярослава Мудрого и Михаила Грушевского.

"О направлении и конечной точки маршрута в Киеве сейчас есть 2 предложения: через станцию ​​Дарница совместить Бровары с Центральным железнодорожным вокзалом, или пустить в направлении станции Почайна. Стоимость проезда рассматривается на уровне 15 гривен", - добавил мэр.

В ближайшее время на официальном сайте публично обсудят оптимальный маршрут и удобный график движения для горожан.

15 марта на маршруте Святошино-Буча запустили обновленный электропоезд City Express.

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