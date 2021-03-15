Новая пригородная электричка уже на маршруте - как курсирует

Так выглядит салон вагона обновленной пригородной электрички. Фото: Сергей Даниш

В понедельник, 15 марта, на маршруте Святошино-Буча запустили обновленный электропоезд City Express.

1-й рейс отправился из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27, пишет "РБК-Украина".

Электричка будет курсировать в утренние и вечерние часы пик. Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

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Расписание отправлений электрички:

- со станции Святошино в Киеве - 5:54, 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

- со станции Буча - 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03, 19:07.

Запуск этой электрички Укрзализныця анонсировала в январе. Ее запускают в рамках проекта Kyiv City Express - модернизация и налаживание Укрзализныцей сообщения между Киевом и сопутствующими городами.