Яма на Троещине, которую "залатали" стульями, стала звездой сети

В Киеве на Троещине кто-то в необычный способ огородил яму посреди дороги.
Соответствующее фото обнародовала в Instagram Мария Брусиловская.
На фотографии видно, что яму обнесли предупредительной лентой, зафиксировав ее не специальным оборудованием, а двумя стульями.
Киевляне делятся фото и обсуждают его в соцсетях, называя арт-объектом и художественной инсталляцией, пишет Big Kyiv.
Под постом пользователи предлагают назвать арт-объект "локдаун, держи дистанцию" и "между нами пропасть".
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