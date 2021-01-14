Яма на Троещине, которую "залатали" стульями, стала звездой сети

В Киеве на Троещине кто-то в необычный способ огородил яму посреди дороги.

Соответствующее фото обнародовала в Instagram Мария Брусиловская.

Автор: Мария Брусиловская Кто необычно "задекорировал" дыру в асфальте - неизвестно

На фотографии видно, что яму обнесли предупредительной лентой, зафиксировав ее не специальным оборудованием, а двумя стульями.

Киевляне делятся фото и обсуждают его в соцсетях, называя арт-объектом и художественной инсталляцией, пишет Big Kyiv.

Под постом пользователи предлагают назвать арт-объект "локдаун, держи дистанцию" и "между нами пропасть".

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