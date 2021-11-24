Активисты у посольства Польши требовали провести прозрачный визовый тендер

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Более 60 активистов от нескольких общественных организаций пикетировали посольство Польши в Киеве 23 ноября из-за сообщения о планах в третий раз рассмотреть заявки в тендере по выбору визового оператора.

Польская сторона уже почти год пытается определить компанию для обработки документов на рабочие визы и разрешения на малое приграничное движение для украинцев. На прошлой неделе Национальная апелляционная палата Польши отменила решение посольства от 30 сентября о победе греческой компании Global Visa Center World (Hellas), которую ранее сама же и вернула в конкурс. Теперь на контракт на три года претендует консорциум с участием польской компании Personnel Service, выбранный в первый раз и лишенный победы после жалобы конкурентов в Национальную апелляционную палату, сообщает Delo.ua.

Участники митинга протестуют против лоббирования единственной польской фирмы Personnel Service, которая не имеет опыта обработки визовых документов, а осуществляет поиск украинских работников для польских предприятий.

"Раньше две сферы деятельности - по поиску сотрудников и выдаче виз - были разделены. Конкурентный сегмент посреднических услуг по трудоустройству, на котором представлены сотни компаний, позволял нам выбирать из разных предложений и заставлял рекрутеров улучшать сервис. Теперь Польша почему-то планирует выбрать одну компанию по трудоустройству и наделить ее правом участвовать в выдаче виз. Мы уверены, что это удар по конкуренции и путь к монополии, которая не сулит ничего хорошего украинским трудовым мигрантам", - сообщила участница митинга Ирина, работавшая в Польше.

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Ростислав, один из активистов, отметил, что, по данным польских СМИ, за "фаворитом" тендера стоит высокопоставленный чиновник польского внешнеполитического ведомства, отвечающий за кадры, и местный миллионер. "О каком непредвзятом решении дипломатов из конкурсной комиссии можно говорить, если при неправильном голосовании их просто уволят, как это делали с неугодными польскими послами, например, в Японии", - подчеркнул он. По мнению участника митинга, если МИД все же выберет польскую компанию, то это приведет к судебным разбирательствам.

"Тендер себя скомпрометировал. Трижды делать выбор – это уже фарс. Любое решение можно будет подвергнуть сомнению. Поэтому лучше провести новый конкурс уже без коррупционных рисков, например, пригласить на него все польские рекрутинговые компании в партнерстве с визовыми центрами. В противном случае МИД Польши нужно просто назначить нужную фирму и не выставлять на посмешище страну", - прокомментировал Николай Волковский, президент Первого международного фонда развития Украины (Республика Польша).

По его словам, также непонятна роль и позиция в этом вопросы французской группы Teleperformance, участвующей в тендере в паре с в Personnel Service через свою компанию TLScontact.

Как сообщалось, 11 июня посольство Польши в Украине объявило победителем тендера по выбору визового оператора на три года для предоставления услуг в визовых центрах в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове консорциум Personnel Service - TLScontact. При этом трем из пяти участникам отбора или снизили баллы, или не позволили пройти в следующий этап. По оценке ряда экспертов, у победителя тендера мог быть конфликт интересов, поскольку польская компания профессионально занимается трудоустройством украинцев в Польше. Национальная апелляционная палата Польши 6 августа обязала Посольство Польши в Украине еще раз пересмотреть предложения других участников конкурса. Тогда новым победителем стал греческий консорциум Hellas с ценой на 13 млн евро меньше, чем у польской компании. 18 ноября Национальная апелляционная палата по жалобе Personnel Service отклонила предложение греческой компании. Теперь посольство будет выбирать между консорциумом с польской фирмой и компанией VFS Global, оказывающей визовые услуги в Украине для польской стороны последние 10 лет. Разница в цене финалистов составляет 3,6 млн евро в пользу Personnel Service, хотя опыта работы больше у международной группы VFS.