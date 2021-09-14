Акция памяти Георгия Гонгадзе состоится в Киеве

В Киеве, в Ильинском сквере состоится Акция памяти Георгия Гонгадзе. Мероприятие пройдет 16 сентября в 11:00.

Акция приурочена к 21-й годовщине убийства журналиста. Ее организует Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Во время акции озвучат обращение правозащитных и медийных организаций к украинским властям с призывом эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле убийства журналиста.

К акции присоединятся:

Валентина Теличенко – правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;

Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЕН;

Мирослава Барчук –журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;

Ольга Падирякова – главный редактор сайта Центра прав человека ZMINA;

Севгиль Мусаева – главный редактор издания "Украинская правда";

Оксана Мамченкова – координатор проектов в украинском ПЕН (Премия Гонгадзе, Дискуссионный ПЕН-клуб).

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Журналист интернет-издания "Украинская правда" 31-летний Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В тот вечер вышел из квартиры редактора "Украинской правды" Алены Притулы и домой не вернулся. Его тело нашли 2 ноября недалеко от города Тараща, в 100 км от Киева.

Гонгадзе похитили и убили сотрудники милиции Николай Протасов, Александр Попович, Виталий Костенко и генерал-майор Алексей Пукач. Последнего приговорили к пожизненному заключению.

Протасов, Попович и Костенко получили 13 и по 12 лет тюрьмы соответственно. Заказчиков убийства до сих пор не установили.