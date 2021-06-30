Адская температура наделала беды в Днепре

По состоянию на 30 июня запретили купаться на пяти столичных пляжах из-за ухудшения состояния воды.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Под запретом пляже "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина".

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"Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Специалисты проводят дополнительные исследования воды", - говорится в сообщении.

Статус пляжей можно определить по флагами, которые размещены на каждом из них. Зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться не рекомендуют, красный - купаться запретили.

23 июня столица побила 75-летний температурный рекорд - зафиксировали +34°C. В этот день в 1946 году в столице было +33°C. Синоптики заявили, что это не предел, и уже 24 июня температура воздуха побила почти столетний рекорд.

В Киеве в разгаре купальный сезон. Для отдыха киевлян и гостей города подготовили 14 пляжей. В частности, капитально отремонтировали пляж "Чорторий" в Деснянском районе города и подняли там "Голубой флаг".