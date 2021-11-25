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четверг, 25 ноября 2021 15:36

"Администратор не должен вмешиваться в деятельность выборной власти". Совет почетных граждан Киева призывает не принимать закон о столице

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&quot;Администратор не должен вмешиваться в деятельность выборной власти&quot;. Совет почетных граждан Киева призывает не принимать закон о столице
Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве

Совет почетных граждан Киева обеспокоен угрозой, которая заложена в законопроект о столице №2143-3, и призывает Верховную Раду и Офис президента воздержаться от его принятия. Об этом шла речь во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"Принятие этого закона может привести к хаосу в руководстве городом Киевом. Назначение надзирателя, который имеет контролирующие функции, может отменять решения Киевсовета и влиять на функции исполнительной структуры, будет негативно влиять на жизнедеятельность не только столицы, но и всей Украины. А выборы киевлян превратятся в фейк, потому что определяющую позицию в руководстве городом будет занимать назначенный глава КГГА. Мы, Совет почетных граждан, хотели бы, чтобы в законе о столице было меньше политики", – сказал председатель Совета почетных граждан Киева Николай Полищук – народный депутат IV созыва и экс-министр здравоохранения.

По его словам, Совет почетных граждан детально изучал законопроект №2143-3 и советовался с юристами. И пришел к выводу, что этот документ "очень сырой" и должен быть доработан. В частности, Совет почетных граждан нашел в законопроекте целый ряд положений и терминов, которые можно интерпретировать по-разному: "надлежащие условия", "определенные полномочия", "место нахождения", "размещение" и другие. Кроме того, в Совете почетных граждан настаивают, что районы должен определять горсовет, а не Кабинет министров, как прописано в этом законопроекте. Сомнительным, по их мнению, является вопрос введения института префекта, есть много других замечаний.

"Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве. И именно он должен руководить как законодательной, так и исполнительной властью в Киеве. А администратор не вправе вмешиваться в деятельность городского головы Киева и исполнительной власти. Он не имеет права отменять решения Киевсовета. Если есть какие-то нарушения, он может обращаться в суд и другие структуры", - подчеркнул Николай Полищук.

Член Совета почетных граждан Киева Виталий Корж напомнил о негативных выводах юридического и научно-экспертного управлений ВР, Совета Европы и других структур. И предостерег Верховную Раду и Офис президента от поспешного принятия этого законопроекта.

"Мы обеспокоены тем, что большинство в Верховной Раде сейчас хочет наспех принять этот закон и не очень обращает внимание на последствия. Мы хотели предостеречь от этого. Надеемся, что к нам прислушаются и в конце концов учтут мнение и Совета Европы, и Венецианской комиссии, и Главного научно-экспертного управления ВР, которое почти отклонило проект закона в предыдущей редакции. Над этим законом нужно еще тщательно работать, вносить поправки. А главное, прислушаться к мнению киевлян, громады Киева", - сказал Виталий Корж, народный депутат IV-VI созывов, заслуженный экономист Украины.

В Раде почетных киевлян отмечают, что Верховная Рада должна принимать такие законы, которые не мешают жизнедеятельности Киева, а направляют ее в хорошее, правильное русло.

Совет почетных граждан Киева – консультативно-совещательный орган при исполкоме Киевсовета (КГГА), в который входят выдающиеся киевляне, которые имеют выдающиеся заслуги и внесли весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы города Киева, обогащение национального интеллектуального и культурного наследия, общественную деятельность.

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