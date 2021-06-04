Администрация "Столичного" предупредила о "черной" пиар-кампания относительно предприятия

В СМИ была развернута черная PR-кампания по дискредитации новых владельцев и администрации рынка "Столичный", ее заказчиками называют бывшего директора предприятия Рустема Абдукадырова и бывшего номинального владельца рынка Александра Стельмаха.

Об этом говорится в сообщении на канале рынка "Столичный" в Telegram.

Цель этой кампании, по словам администрации предприятия, - восстановить незаконный контроль над предприятием, собирать "черный нал" с арендаторов и продолжать финансировать так называемую группировку "енакиевских".

"Для этого используются пророссийские блоггеры и интернет-СМИ, а также отдельные информационные площадки рынке, до сих пор находятся в управлении людей Р. Абдукадырова (фейсбук-страница, старая версия сайта, группы в мессенджерах и социальных сетях). В этих сюжетах охрану рынка называют "титушками", процесс восстановления прозрачной работы предприятия - "рейдерством", рассказывают фантастические истории о конфликтах с продавцами и персоналом предприятия", - говорится в сообщении.

Компания ООО "Продовольственный хаб "Столичный" никакого отношения к работе рынка не имеет. Официальными и законными владельцами рынка являются компании ООО" РСГП "Столичный" и ООО "ОИЛСИ".

"Просим журналистов, арендаторов, работников, покупателей и партнеров рынка внимательно относиться к информационным сообщениям, которые они получают. Мы работаем над восстановлением полноценной работы предприятия и приглашаем арендаторов к заключению соглашений с официальными представителями рынка", - говорится в сообщении администрации рынка.

Другие официальные источники информации о работе рынка: сайт, Telegram-канал, Viber-группа, Facebook.