"Я плакала, увидев тот обрубок" - реакция сетей на уничтоженную магнолию ради рекламы

В Киеве на ул. Сечевых Стрельцов, 30-А оператор рекламы срезал магнолию для установления билборда.

Об этом в Facebook сообщила Галина Морозова.

"Ради этого щита уничтожили прекрасную магнолию. Знаю, что многие любили, любовался. Для кого-то это было очень личным и знаковым дерево. Понятно, что LG не владельцы конструкции. Владелец "Айкон Медиа". Зеленстрой, естественно, разрешение дал. По бумагам все ок", - написала Морозова.

Автор: Галина Морозова В сети набирает обороты скандал из-за поврежденного дерева

Пользователи ситуацию комментировали так:

"Сволочи";

"Цензурных слов нет".

"Ради денег уничтожают магнолии";

"Это была очень красивая магнолия на ул. Артема (старое название улицы. - Gazeta.ua)";

"За подобные вещи должен быть штраф и отмена разрешения (на размещение. - Gazeta.ua)";

"Макет отвратительный. Еще и LG испачкали. А что можно сделать? Как таких наставить на ум?";

"Магнолия была невероятная, я плакала, увидев тот обрубок. Думаю о том, что рекламодатель о дерево ни сном ни духом. Вопрос к собственнику плоскости и его зверские действия".

В компании LG Electronics Ukraine, логотип которого размещен на билборде, заявили, что выясняют обстоятельства повреждения магнолии.

Автор: скриншот Официальный комментарий компания LG относительно инцидента с уничтожением дерева

На инцидент также отреагировала Ассоциация операторов наружной рекламы. Там заявили, что возмущены уничтожением магнолии в центре столицы не меньше киевлян, пишет ТСН.

"Компания ООО "Айкон Медиа", которой принадлежит рекламная конструкция по улице Сечевых Стрельцов, 30-А не является членом Ассоциации. Мы обратились в КП "Киевреклама" по этому инциденту и нам ответили, что уже прислали все данные о владельце рекламоносителя в КО "Киевзеленстрой". Надеемся, виновные в уничтожении уникального дерева понесут наказание. Подчеркиваем, члены Ассоциации работают исключительно в рамках законодательства и никогда бы не допустили противоправных действий при размещении своей рекламы", - говорится в сообщении.

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На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.